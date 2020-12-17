منها إيصال الكهرباء.. “الري” تتيح التصاريح للمزارع “إلكترونياً” عبر منصتها “ري”

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أتاحت المؤسسة العامة للري، أمس الأربعاء، خدمات الحصول على التصاريح إلكترونياً، سعيًا منها لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء.

وتشمل هذه الخدمات إيصال تيار كهربائي أو نقل أو تقوية أو إضافة عداد كهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء وخدمة التسوير والسفلتة وتوصيل مصرف حقلي، وكذلك موافقات الخدمات التجارية في الواحة.

وتضاف هذه الخدمات لقائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر منصة “ري” “https://rai.sio.gov.sa/ar/index“، حيث يتمكن المستفيد من خلال المنصة من إصدار التصاريح المختلفة.

Source akhbaar24.argaam

