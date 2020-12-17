مسؤول بالجمارك يكشف تفاصيل إحباط تهريب 8 ملايين حبة مخدرة في ميناء جدة (فيديو)

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أحبطت الهيئة العامة للجمارك السعودية، أمس (الأربعاء)، تهريب أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاجون قادمة من تركيا، ضمن إرسالية جريش بميناء جدة الإسلامي، وضبطت المتورطين.

وأوضح مدير عام التحريات والتحقيقات في الهيئة عبد العزيز الصبيح، في مداخلةٍ تليفزيونية مع قناة “العربية”، أن الإرسالية كانت محل خطورة لضخامة ما تحويه من حبوب مخدرة، حيث جرى تفتيشها بكافة الوسائل الدقيقة فور وصولها لميناء جدة.

وأضاف أن الكمية المضبوطة ليست الأكبر حتى الآن، فقد أحبطت الجمارك سابقاً إرساليات وصلت إلى 25 مليون حبة مخدرة، مشيراً إلى أن أساليب إخفاء تلك المواد متنوعة ما بين إرساليات مواد غذائية أو ملابس أو سيارات أو ألعاب أطفال وغيرها.

وأشار إلى أنه مع تطور وتغير تلك الأساليب تعمل الهيئة على تطوير أدواتها وطرق الضبط، باستخدام أساليب متطورة وتقنيات عالية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع مصادر المعلومات ومؤشرات الاستهداف لدى الجمارك.

Source akhbaar24.argaam

