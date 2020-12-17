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جدد البنك المركزي السعودي، أمس (الأربعاء)، التحذير من استقبال أي مكالمات أو رسائل مبهمة من جهات غير رسمية، ومن التعامل بأنشطة الفوركس غير المرخصة.
وكانت مصادر اقتصادية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تجاوز قيمة عملة البتكوين مستوى الـ20 ألف دولار لأول مرة منذ إطلاقها.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصول سعر “بتكوين” إلى 20 ألف دولار.. “المركزي السعودي” يحذر من التعامل بأنشطة الفوركس غير المرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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