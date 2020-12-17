بعد وصول سعر “بتكوين” إلى 20 ألف دولار.. “المركزي السعودي” يحذر من التعامل بأنشطة الفوركس غير المرخصة

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جدد البنك المركزي السعودي، أمس (الأربعاء)، التحذير من استقبال أي مكالمات أو رسائل مبهمة من جهات غير رسمية، ومن التعامل بأنشطة الفوركس غير المرخصة.

وكانت مصادر اقتصادية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن تجاوز قيمة عملة البتكوين مستوى الـ20 ألف دولار لأول مرة منذ إطلاقها.

Source akhbaar24.argaam

