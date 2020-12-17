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روى مواطن سعودي يعمل نحاساً في مدينة الطائف، قصة المهنة التي ورثها عن أجداده وعمل بها منذ صغره، معبراً عن فخره الشديد بصنعة يده.
وقال النحاس وليد فهمي في لقائه مع قناة “العربية”، إن جده عمل نحاساً في مكة المكرمة، أما والده فاستقر في مدينة الطائف وعمل في نفس المهنة، مشيراً إلى أنه بدأ ممارسة هذه المهنة في صغره بعمر 16 عاماً.
وأضاف فهمي أن المحل الذي يعمل فيه هو ملك له ولعائلته منذ عام 1992، مبيناً أن العمل الحر جيد ومربح، كما أن الصنعة في اليد أمان من الفقر.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر عبر عن فخره بصنعة يده.. نحاس سعودي ورث المهنة عن أبيه وجده يروي قصته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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