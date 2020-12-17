عبدالرحمن بن مساعد يعلق على حملات التخويف من لقاح “كورونا”.. وهذا أطرف ما سمعه

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علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على حملات التشويه والتخويف من تلقي لقاح كورونا، التي يقوم بها بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تأكيد المنظمات الصحية على سلامة وفاعلية اللقاح.

وقال الأمير عبدالرحمن، إن التخوف من أخذ اللقاح أمر يمكن تفهمه، أما أن يتحول الأمر من تخوف إلى تخويف ونشر شائعات وأخبار ملفقة حوله فهذا أمر غير مفهوم وغير مقبول، مشيراً إلى أن اللقاح اختياري وليس إجبارياً وأنه سيأخذه حال توفره وسيصور هذه اللحظة بالفيديو.

وأضاف أن أطرف ما سمعه في سياق الشائعات الخاصة باللقاح المنتظر مقطع فيديو لشخص يقول إن الهدف من اللقاح تغيير الحمض النووي للإنسان ليسهل التحكم به وجعله غير قادر على أخذ قراراته بنفسه.

Source akhbaar24.argaam

