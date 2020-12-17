︎ :
.
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على حملات التشويه والتخويف من تلقي لقاح كورونا، التي يقوم بها بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تأكيد المنظمات الصحية على سلامة وفاعلية اللقاح.
وقال الأمير عبدالرحمن، إن التخوف من أخذ اللقاح أمر يمكن تفهمه، أما أن يتحول الأمر من تخوف إلى تخويف ونشر شائعات وأخبار ملفقة حوله فهذا أمر غير مفهوم وغير مقبول، مشيراً إلى أن اللقاح اختياري وليس إجبارياً وأنه سيأخذه حال توفره وسيصور هذه اللحظة بالفيديو.
وأضاف أن أطرف ما سمعه في سياق الشائعات الخاصة باللقاح المنتظر مقطع فيديو لشخص يقول إن الهدف من اللقاح تغيير الحمض النووي للإنسان ليسهل التحكم به وجعله غير قادر على أخذ قراراته بنفسه.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالرحمن بن مساعد يعلق على حملات التخويف من لقاح “كورونا”.. وهذا أطرف ما سمعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.