وزير الصحة: لقاح كورونا اختياري.. وولي العهد يتابع حملة التطعيم

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، أن اللقاح ضد كورونا لن يكون إجباريًا بل سيكون اختياريا للمواطنين والمقيمين.

وشدد وزير الصحة على وجود متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لإطلاق عملية التطعيم ضد كورونا.

وقال وزير الصحة، إنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة.

وأضاف وزير الصحة مع بدء حملة التطعيم ضد كورونا إن المملكة حريصة على توفير جرعات لقاح كورونا للجميع.

وتابع: وتابع «ستكون لدينا مراكز لقاح في جميع مناطق المملكة.. حريصون على أن يكون اللقاح آمنا.. اليوم هو بداية لانفراج أزمة».

وتلقى وزير الصحة اليوم الخميس جرعة لقاح كورونا مع بدء حملة التطعيم ضد الفيروس بالمملكة.

وكانت لجنة الأمراض المعدية، أكدت أن عملية التطعيم تشمل أولا كبار السن، مشيرة إلى أن اللقاح سيتم توفيره للمواطنين والمقيمين في السعودية

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