حريصون على توفير مضاد الفيروس للجميع
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، أن اللقاح ضد كورونا لن يكون إجباريًا بل سيكون اختياريا للمواطنين والمقيمين.
وشدد وزير الصحة على وجود متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لإطلاق عملية التطعيم ضد كورونا.
وقال وزير الصحة، إنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة.
وأضاف وزير الصحة مع بدء حملة التطعيم ضد كورونا إن المملكة حريصة على توفير جرعات لقاح كورونا للجميع.
وتابع: وتابع «ستكون لدينا مراكز لقاح في جميع مناطق المملكة.. حريصون على أن يكون اللقاح آمنا.. اليوم هو بداية لانفراج أزمة».
وتلقى وزير الصحة اليوم الخميس جرعة لقاح كورونا مع بدء حملة التطعيم ضد الفيروس بالمملكة.
وكانت لجنة الأمراض المعدية، أكدت أن عملية التطعيم تشمل أولا كبار السن، مشيرة إلى أن اللقاح سيتم توفيره للمواطنين والمقيمين في السعودية
اقرأ أيضا:
بعد قليل.. بدء حملة التطعيم ضد كورونا.. وزير الصحة في المقدمة
بالفيديو.. وزير الصحة يتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: لقاح كورونا اختياري.. وولي العهد يتابع حملة التطعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.