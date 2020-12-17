التحرش الجنسي بالأطفال.. هيئة «حقوق الإنسان» توضح الحالات

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، الحالات التي تعد تحرشًا جنسيًا بالأطفال، مطالبة بالإبلاغ عن تلك الحالات عبر تطبيق «كلنا أمن».

وذكرت هيئة حقوق الإنسان- عبر تويتر- أنه يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرُّض الطفل لما يأتي:

- التحرش بالطفل جنسيًا، أو تعرضه للاستغلال الجنسي.

- تعريض الطفل لمشاهد مخلة بالآداب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه.

وطالبت هيئة حقوق الإنسان بالإبلاغ عن جريمة التحرش عبر تطبيق «كلنا أمن».

وكانت المتحدثة الرسمية باسم هيئة حقوق الإنسان، نورة الحقباني، أعلنت في وقت سابق، أن التحرش الجنسي بالأطفال، يُعد انتهاكًا شنيعًا لمنظومة القيم والأخلاق.

وقالت إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات مع جهات الاختصاص لمحاربة هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان اتخاذ أشد العقوبات بحق مرتكبيها وحماية المجتمع منهم.

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