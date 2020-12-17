بالفيديو.. أول مواطن ومواطنة يتلقَّيان لقاح كورونا

تلقى أول مواطن ومواطنة سعوديين، اليوم الخميس، جرعة لقاح فيروس كورونا، مع بدء حملة التطعيم في المملكة.

وتلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، جرعة من لقاح كورونا، وذلك بعد أيام من تسجيله في هيئة الغذاء والدواء.

وكانت الدفعة الثانية من لقاح كورونا قد وصلت أمس الأربعاء، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

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أول مواطن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح #كورونا.



pic.twitter.com/ASyd2nwrA5 — مـ نـ سـ و بـ ي و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ـة (@e_mohcom) December 17, 2020

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