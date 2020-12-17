مواطن يطلق النار على جهاز «ساهر» في القنفذة.. والشرطة تضبطه

إحالته إلى فرع النيابة العامة
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على شخص أطلق النار على جهاز (ساهر) بمحافظة القنفذة.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي: إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، وذلك إثر قيامه بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في المحافظة.
وأوضح الرائد الغامدي، انه جرى إيقاف الجاني، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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