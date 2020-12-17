بدء حملة التطعيم ضد كورونا.. وزير الصحة في المقدمة

بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، وذلك بعد الموافقة على تسجيل لقاح شركة فايزر منذ عدة أيام، وستبدأ حملة التطعيم بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، فيما سجل أكثر من 200 ألف شخص أسماءهم لتلقي لقاح كورونا بعد تدشين موقع رسمي للقاح كورنا.

استعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عينة من لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أول دفعة وصلت إلى السعودية الأربعاء، مؤكدًا، أمس أنه «سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة»، وقال: «من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات».

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورنا. وناشدت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين والمقيمين ضرورة التسجيل عبر تطبيق «صحتي» لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، مؤكدةً أن اللقاح آمن «ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس».

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح (كوفيد– 19) من خلال تطبيق «توكلنا»، وسيُعلن عن ذلك من خلال قنوات «توكلنا» الرسمية: التطبيق والموقع وحسابات التواصل الاجتماعي.

ودعت «سدايا» جميع مستخدمي تطبيق «توكلنا» إلى تحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(App Gallery).

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