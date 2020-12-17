وزير الصحة بعد تلقيه تطعيم كورونا: واثقون من سلامة اللقاح

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أنه ستكون هناك مراكز تطعيم ضد كورونا في جميع مناطق المملكة، قائلًا: «واثقون من سلامة اللقاح».

وقال وزير الصحة- وفقًا لسكاي نيوز عربية- أن السعودية حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين.

وأشار وزير الصحة، إلى أن اليوم هو بداية انفراج أزمة كورونا.

جاء ذلك بعد تلقي وزير الصحة جرعة لقاح كورونا، مع بدء حملة التطعيم بالمملكة.

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