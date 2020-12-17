بالفيديو.. وزير الصحة يتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا

تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، الجرعة الخاصة بلقاح كورونا، وذلك بعد تسجيله في هيئة الغذاء والدواء.

وكان وزير الصحة ذكر في وقت سابق، أنه ستتم إتاحة اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين حتى مخالفي الإقامة.

شاهد.. وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة يتلقى لقاح فايزر ضد #كورونا

pic.twitter.com/8ivIv5r3FE — موجز السعودية (@gaya_sa_org) December 17, 2020

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