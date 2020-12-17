الجاني أطلق عليه النار وحرق جثته.. القصاص من قاتل فيصل الغامدي بالباحة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل حدًا في أحد الجناة بمنطقة الباحة، بعدما أقدم المدعو، ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي، سعودي الجنسية، على قتل، فيصل بن محمد بن عبدالله الغامدي، سعودي الجنسية.

وكان الجاني ثامر الغامدي قد بادر باستدراج الضحية، وهو في مأمن منه إلى مكان خارج العمران وإطلاق النار عليه من مسدس أدَّى إلى مقتله وإحراق جثمانه، بإشعال النار فيه لإخفاء معالم جريمته وسرقة بطاقة الصراف الآلي العائدة له واستعمالها والاستيلاء على مبلغ مالي.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلة.

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيِّد من مرجعه بحق الجاني المذكور، قبل تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني، ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي، اليوم الخميس، بمدينة الباحة بمنطقة الباحة.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.