«الخطوط السعودية» تحتفي بإكمال توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة

احتفلت الخطوط السعودية، بإكمال توطين وظيفة قائد مساعد الطائرة بنسبة 100%، ونشر الحساب الرسمي للمركز الإعلامي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو يوضح فيه تفاصيل الاحتفال بتلك الخطوة الكبيرة واليوم التاريخي في مسيرة المؤسسة التي تمتد لأكثر من 75 عامًا.

ووجه الشكر باسم المؤسسة إلى جميع الطيارين من جميع الجنسيات الذين ساهموا في مسيرة الكيان، مؤكدًا أنه يستهدف توطين كامل وظائف الطيارين في القريب العاجل.

بنسبة ١٠٠٪ ، تحتفل #الخطوط_السعودية بإكمال توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة.#فخر_السعودية_كوادرها_الوطنية pic.twitter.com/w3dqpcS191 — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) December 16, 2020

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