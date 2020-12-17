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تهور قائد شاحنة كاد يتسبب في حادث مميت بجدة.. والمرور يتدخل

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بلاغ من مواطن أنقذ الموقف

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ مواطن حول قائد شاحنة متهور كاد يتسبب في وقوع حادث بأحد طرق مدينة جدة، ولاذ بالفرار.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على المواطن «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في شكواه إن قائد شاحنة في حي المنار بجدة، كاد أن يتسبب في حادث مميت بسبب عكسه للسير على طريق رئيس وبشكل جنوني، ولاذ بالفرار من الموقع بعد تهديدي له بإحضار الجهات المختصة. 


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