السعودية اليوم / روسيا تسجل 28214 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28214 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية الروسية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 762668 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 49151 وفاة.

// انتهى //

11:54ت م

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موسكو 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و587 وفاة.وأوضحت السلطات الصحية الروسية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 762668 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 49151 وفاة.// انتهى //11:54ت م0041

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