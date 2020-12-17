السعودية اليوم / إجراء 1400 عملية قسطرة قلبية بمركز القلب في تبوك



تبوك 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

أجرى مركز القلب في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك 26 عملية قلب مفتوح، وذلك خلال العام الحالي 2020م

وأوضحت "صحة تبوك" أن عدد المستفيدين من خِدْمات العيادات الخارجية بلغ 8750 مراجعاً، فيما تمكّن المركز من إجراء 1400 عملية قسطرة قلبية، وعدد حالات منظم ضربات القلب 6 حالات، وذلك خلال الفترة نفسها.

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11:33ت م

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