السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بجازان تنظم برنامجاً دعوياً نسائياً مصاحباً لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة



جيزان 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، بالتعاون مع لجنة شؤون الأسرة في المنطقة، برنامجاً دعوياً مصاحباً لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرآة جاء بعنوان "بيان حفظ الشريعة الإسلامية لحقوق المرأة".

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أسامة المدخلي أن البرنامج جاء ليبين مكانة وحقوق المرأة في الإسلام، إلى جانب توعية النساء والفتيات بأنواع العنف المختلفة.

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11:33ت م

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