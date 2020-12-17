السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شرق اليابان



طوكيو 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان اليوم.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال يقع في مقاطعة إيباراكي شمالي العاصمة طوكيو، مضيفة أنه لم يتم إصدار إنذار من أمواج مد عاتية (تسونامي)، فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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11:30ت م

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