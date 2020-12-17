السعودية اليوم / الهند تسجل 24010 إصابات جديدة بكورونا



نيودلهي 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 24010 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9956557 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 144451 حالة.

// انتهى //

11:16ت م

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نيودلهي 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 24010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و355 وفاة.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9956557 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 144451 حالة.// انتهى //11:16ت م0031

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