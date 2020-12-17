السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 3636 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3636 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 615058 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18278 وفاة.

// انتهى //

10:46ت م

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بروكسل 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 3636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و100 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 615058 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18278 وفاة.// انتهى //10:46ت م0026

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