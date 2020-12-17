السعودية اليوم / أرامكو السعودية تحتفي بتوزيع جوائز المصنعين المحليين



الدمام 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

احتفت أرامكو

وأكد المدير التنفيذي للخِدْمات الهندسية بالوكالة في أرامكو، المهندس جميل البقعاوي، حرص أرامكو على الإسهام في تطوير قطاع الصناعات الوطني، وجعله أكثر تنافسية بحيث يصبح شعار "صنع في السعودية" علامة تجارية مفضلة وتحظى بثقة العملاء حول العالم، منوها بتفاني المصنِّعين المحليين، والتزامهم بالجودة ومحافظتهم على المعايير العالية، وضمان تدفق الإمدادات دون انقطاع على الرغم من التحدّيات التي فرضتها الجائحة، والموثوقية العالية والمرونة في الصناعة المحلية هو ما يدعم الأهداف الوطنية المنشودة لتنمية المحتوى المحلي.

وبين أن أرامكو قيّمت هذا العام أداء الجودة لمئات المصنّعين المحليين المعتمدين، وجرى اختيار 13 فائزًا، مشجعًا المصنّعين بالنظر إلى هذه الجوائز كنظام لأفضل الممارسات التي تسلط الضوء على التحسين والنجاح وتبنّي التميّز التشغيلي والجودة في جميع مراحل أعمالهم.

// انتهى//

10:38ت م

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الدمام 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واساحتفت أرامكو السعودية أمس بتوزيع جوائز جودة المصنّعين المحليين لعام 2020م، كرّمت خلاله 13 مصنّعًا سعوديًا متميّزًا، نظير تقديمهم منتجات عالية الجودة على الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي جرى تنظيمه للعام الثالث على التوالي، حيث كان بثه هذا العام لأكثر من 200 مشارك من القطاع الصناعي.وأكد المدير التنفيذي للخِدْمات الهندسية بالوكالة في أرامكو، المهندس جميل البقعاوي، حرص أرامكو على الإسهام في تطوير قطاع الصناعات الوطني، وجعله أكثر تنافسية بحيث يصبح شعار "صنع في السعودية" علامة تجارية مفضلة وتحظى بثقة العملاء حول العالم، منوها بتفاني المصنِّعين المحليين، والتزامهم بالجودة ومحافظتهم على المعايير العالية، وضمان تدفق الإمدادات دون انقطاع على الرغم من التحدّيات التي فرضتها الجائحة، والموثوقية العالية والمرونة في الصناعة المحلية هو ما يدعم الأهداف الوطنية المنشودة لتنمية المحتوى المحلي.وبين أن أرامكو قيّمت هذا العام أداء الجودة لمئات المصنّعين المحليين المعتمدين، وجرى اختيار 13 فائزًا، مشجعًا المصنّعين بالنظر إلى هذه الجوائز كنظام لأفضل الممارسات التي تسلط الضوء على التحسين والنجاح وتبنّي التميّز التشغيلي والجودة في جميع مراحل أعمالهم.// انتهى//10:38ت م0024

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