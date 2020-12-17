السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تحبط عملية إرهابية في مدينة بيشاور



إسلام آباد 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في إحباط عملية إرهابية كبيرة في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم أنها صادرت ثلاثة سترات ناسفة وستة قنابل كانت مخبأة في أحد المناطق بمدينة بيشاور لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في المدينة.

وأضافت أن قوات الأمن تواصل البحث عن العناصر التي كانت تخطط لتنفيذ العملية الإرهابية.

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10:08ت م

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