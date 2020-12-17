شكرا لقرائتكم خبر عن 24 شاشة مراقبة تلفزيونية حديثة بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس شاشات المراقبة التلفزيونية الحديثة بالمسجد النبوي الشريف, والتي زِيدَتْ من (9) إلى (24) شاشة لتغطية أكبر عدد من المواقع داخل المسجد وسطحه والساحات.

كما دشّن معاليه خلال تفقده أعمال إدارة عمليات التحكم والسيطرة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي شاشة متابعة البلاغات الإلكترونية, واطلع على ما تقدّمه الإدارة من أعمال تهدف إلى تجويد سير منظومة الأعمال داخل المسجد النبوي، وآلية تسهيل تحويل البلاغات بين الإدارات والجهات ومراعاتها للناحية الفنية والخِدْمية والتقنية, والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الهادفة إلى تحقيق الأمن الصحي لدى الزائرين, كما استقبل مكالماتٍ من مستفيدين وزوّار عبر الرقم الموحّد في غرفة التحكم والسيطرة التابعة للإدارة.