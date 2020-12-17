شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لمواطن أشعل النار في آخر لسرقة أمواله والان نبدء بالتفاصيل
وكانت سلطات الامن قد تمكنت من القيض على أقدم ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي - سعودي الجنسية - بعدما اقدم على قتل فيصل بن محمد بن عبدالله الغامدي - سعودي الجنسية - وذلك باستدراجه وهو في مأمن منه إلى مكان خارج العمران وإطلاق النار عليه من مسدس أدى إلى مقتله وإحراق جثمانه ، بإشعال النار فيه لإخفاء معالم جريمته وسرقة بطاقة الصراف الآلي العائدة له واستعمالها والاستيلاء على مبلغ مالي.
و وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
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