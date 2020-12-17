شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: بدءأكبر عملية تطعيم في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
- سيكون هناك مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ،أن اليوم يشهد بداية انفراج أزمة جائحة كورونا.
مشيرا إلى أنه و بتوجيهات خادم الحرمين بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة و بمتابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد
وإكد وزير الصحة أن الممكلة حريصة على ان يكون اللقاح آمن وان يكون توزيعه بعدالة على المواطنين والمقيمين ،و سيكون هناك مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة
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