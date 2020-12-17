شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تخصيص 46 مليار ريال لتطوير البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

-الميزانية الجديدة تجسد متانة اقتصاد المملكة

- ستدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزز الشفافية

رفع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – ولكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وأكد أن ميزانية 2021 ستدفع لتحقيق رؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، معتمدة بشكل رئيس على البنية التحية الضخمة لأنماط النقل المختلفة ، كما ستدعم الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، والحرص على تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم، وتطوير الخدمات الحكومية، وخلق بيئة استثمارية واقتصادية، لتمكن القطاع الخاص من الإسهام في المشاركة بالمشروعات التنموية العملاقة في شتى مجالات الدولة.

وأشاد الجاسر بالتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تحرص على تقديم خدمات تنموية واسعة النطاق لمواطنيها، وعلى الرعاية والدعم الذي تحظى به كافة القطاعات الخدمية بالمملكة، و تمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، فمن خلال الأرقام التي تضمنتها الميزانية تتضح الرؤية المستقبلية الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله في استحداث وتطوير البنى التحتية واستخدام أحدث التقنيات في قطاع النقل واللوجستيات، كما سيساهم في خلق فرص نمو واعدة في القطاع اللوجستي، وسيعزز من الموقع الاستراتيجي للملكة كمحور في حركة التبادل التجاري دوليًا.

وشكر الجاسر القيادة الرشيدة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاعات الدولة بشكل عام ولقطاع التجهيزات الأساسية ومنها النقل بشكل خاص، من خلال تخصيص مبلغ يقدر بـ 46 مليار ريال لعدد من البرامج والمشروعات الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، لتطوير البنية التحتية وتحسينها والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والزوار.

وأشارأن هذه الميزانية تجسد متانة الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنها ستساعد في مواكبة الحراك الشامل الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 لديمومة التوازن والنمو الاقتصاديين، سائلاً الله عز وجل أن يسدد القيادة الرشيدة لخدمة بلاد الحرمين والشعب السعودي وكافة المقيمين والزوار، وأن يديم على مملكتنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار .