شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور منزلاوي يلتقي افتراضياً مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل

التقى نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء اليوم افتراضياً، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للموارد البشرية مارثا هيلينا لوبيز. وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التوظيف المختلفة لعدد من المرشحين السعوديين في عدد من الوظائف في الأمم المتحدة والمكاتب التابعة لها.

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