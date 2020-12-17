الربيعة يشكر الملك سلمان وولي العهد: متفائلون بقرب نهاية أزمة كورونا

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أنه سعد صباح اليوم الخميس بأخذ لقاح كورونا مع مجموعة من المواطنين.

وأضاف الربيعة في تغريدة له عبر تويتر: “أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذين جعلوا صحة الإنسان أولًا، اليوم بداية انفراج هذه الأزمة ومتفائلون بقرب نهايتها.. دمتم بصحة”.

وكان وزير الصحة قد أعلن في وقت سابق عن وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة، مؤكدًا أن اللقاح سيتم توفيره بشكل مجاني للجميع.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس الأول حتى ظهر يوم أمس الأربعاء أكثر من 150 ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع سرعة التسجيل حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الصحة أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

