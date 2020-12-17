شكرا لقرائتكم صرف الدورة الـ 11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن بأكثر من 54 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-17 صرف الدورة الـ 11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن بأكثر من 54 مليون ريال بهدف دعم الأمن الغذائي في المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدورة الـ 11 لبرنامج دعم قطاع الدواجن بقيمة تزيد عن 54 مليون ريال، حيث بلغ إجمالي الدعم للقطاع أكثر من 604 ملايين ريال. جاء ذلك بحسب ما ذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس. وقالت الوزارة إن دعم قطاع الدواجن يأتي بهدف دعم الأمن الغذائي في المملكة.



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