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2020-12-17 بث مباشر لدروس اليوم الخميس للمرحلتين المتوسطة والثانوية يمكن مشاهدتها على قنوات عين عبر عرب سات أو اليوتيوب متابعات الخليج 365 - الرياض قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الخميس من الأسبوع الـ16 للمرحلتين المتوسطة والثانوية. ويمكن متابعة دروس اليوم على قنوات عين عبر عرب سات تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب على الرابط التالي: هنا. تردد قناة عين: ونشرت قنوات عين في وقت سابق مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية: – الدخول على الإعدادات. – اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي. – اختيار القمر الصناعي عرب سات. – إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي. – اختيار معدل الترميز 27500. – ضبط الإرسال على DVB-S2. – الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.



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