شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى يوم الجمهورية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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