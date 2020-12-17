شكرا لقرائتكم خبر عن رفع نسبة الأمطار إلى 20% عبر الاستمطار الصناعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة المالية أن من مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيق المرحلة الأولى لتنظيم الرعي في 26 موقعاً بمختلف مناطق المملكة، وتشغيل وصيانة 18 متنزهاً وطنياً، وتنفيذ البرنامج الوطني الاستمطار الصناعي بهدف زيادة نسبة الأمطار من 5 % إلى 20%، وتنفيذ برنامج الإعانات الزراعية لتعظيم الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم لمنتجي عدد من القطاعات الزراعية الحيوية.

وستعمل الوزارة على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بزيادة حجم إنتاج الاستزراع المائي «السمكي» لإنتاج 120 ألف طن، وتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في تصدير التمور من خلال زيادة قيمة صادرات التمور بنحو 12% سنوياً لتبلغ 1.075 مليون ريال، بصادرات حجمها 222 ألف طن. ومن المتوقع أن تطلق الوزارة مبادرة التشجير، لزراعة 300 ألف شجرة من أصل مليوني شجرة، لتصل إلى 10 ملايين شجرة في عام 2030.