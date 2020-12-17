شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث تهنئة للملك جيغمي كيزار والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس (الأربعاء)، برقية تهنئة لجلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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