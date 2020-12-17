شكرا لقرائتكم خبر عن %6 للمهندسات السعوديات في سوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استحواذ المهندسات السعوديات على 6% من سوق العمل وفقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح مصدر في الوزارة، أن هذه النسبة نظراً لحجم الخريجات من الإناث مقارنة بالخريجين من الذكور، إضافة إلى تأخر اعتماد هذا التخصص للطالبات، وأكد لـ«الخليج 365» أن هذا المجال من المجالات الواعدة للمهندسات السعوديات في المستقبل، حيث أصدرت الوزارة أخيراً قراراً وزارياً يقضي بتوطين المهن الهندسية.

وأشار إلى أن المهندسات السعوديات يباشرن الأعمال الهندسية عبر 5 تخصصات؛ تصميم داخلي، مهندس مشروع، مهندس معماري، مهندس حاسب إلكتروني، مهندس صناعي عام.

ولفت إلى سعي الوزارة لرفع نسب التوطين بناء على حجم التخريج السنوي للمهندسين والمهندسات ومراقبة التغييرات الموجودة في سوق العمل من خلال المؤشرات الخاصة بكل قرار، إذ يتم تحديث المحددات والنسب لزيادة المواءمة بين العرض والطلب للوصول إلى زيادة معدل المشاركة لجميع حملة المؤهلات الهندسية.