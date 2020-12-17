السعودية | قصة الثوب النسائي الذي أمر وزير الثقافة السعودي بترميمه

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شكرا لقرائتكم قصة الثوب النسائي الذي أمر وزير الثقافة السعودي بترميمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بترميم ثوب نسائي عمره يصل إلى أكثر من 70 عاماً، يعود لمواطنة متوفاة.
وقال الأمير بدر رداً على تغريدة للمواطن، مشوح المشوح، نشر خلالها صوراً لثوب والدته التاريخي، إن هيئة الأزياء التابعة للوزارة ستعمل على ترميم الثوب.
وأوضح المشوح أن الثوب يخص والدته الراحلة، وأنها كانت تسميه "حل وطار"، وهو ثوب خفيف وفضفاض يلبس بالمناسبات فوق الملابس، مشيراً إلى أن عمره يزيد على السبعين عاماً، وأنه قام بعمل ما يستطيع لترميمه وجعله يظهر بهذا الشكل، حيث كانت قد علقت بأسفله بعض الأشواك الصغيرة.
ثوب نسائي سعودي عمره يصل إلى أكثر من 70 عاماً
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