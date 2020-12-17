تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية وتتشكل سحب رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية؛ وذلك خلال الساعات المقبلة، على بعض مناطق المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق مكة المكرمة «القنفذة، الليث، أضم، الطائف، ميسان» والباحة «المخواة، المندق، بلجرشي، الباحة» وعسير «النماص، بلقرن، رجال ألمع، محايل» وجازان «فرسان، الدائر، الريث، العيدابي، فيفا، جازان، هروب» تشهد رياحا نشطة وسحبا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تحدث الحالة المناخية السابق ذكرها على منطقة الرياض «الدوادمي، السليل، وادي الدواسر» والمنطقة الشرقية «الخفجي، حفر الباطن».

كما أن هناك رياحا نشطة وأتربة مثارة بمواقع الزلفى، المجمعة » بالرياض.