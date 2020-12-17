أخبار السعودية اليوم.. وزير الصحة بكشف موعد توزيع لقاح كورونا.. وشرطة الرياض تقبض على متورطتين في إيواء عاملات المنزل

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث كشفت مديرية الدفاع المدني بجازان، أنَّ مقذوفًا عسكريًا أطلقته ميليشيا الحوثي الإارهابية، سقط في أرض فضاء، وتناثرت شظاياه في مواقع مختلفة دون أن يسفر الحادث عن أي أضرار أو إصابات، وإلى التفاصيل:

سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى قرى جازان

أعلنت مديرية الدفاع بالمدني، الأربعاء، سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية بجازان، وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مقذوفًا عسكريًا أطلقته ميليشيا الحوثي سقط على إحدى القرى الحدودية، مؤكدًا عدم وجود إصابات أو أضرار.

«التعليم» تصدر 6 تعليمات جديدة لما بعد الاختبارت.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

أصدرت وزارة التعليم، تعليمات جديدة إلى منسوبيها، لفترة ما بعد اختبارات الفصل الدراسي الأول، وكشفت مصادر «عاجل»، عن تفاصيل تلك التعليمات، التي تتمثل في تكليف المدارس باستخراج النتائج بنفس الآلية المعمول بها، مع مراعاة حصر الغائبين عن الاختبارات أو المخفقين فيها، والتواصل معهم ومعرفة أسباب غيابهم، ووضع الخطة العلاجية اللازمة، على أن يكون موعد إعلان المتائج في آخر أيام الاختبارات، وأوضحت المصادر، أن ثاني تلك التعليمات، إعداد جداول اختبارات للمتغيبين عن اختبار الفصل الدراسي الأول بعذر تقبله إدارة المدرسة لجميع المراحل، على أن يكون في الأسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، مع ضرورة إفادة الطلاب عن موعد الاختبار.

بالفيديو.. وزير الصحة: سيتم توزيع لقاح كورونا خلال 3 أيام

استعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عينة من لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أول دفعة وصلت إلى السعودية صباح اليوم الأربعاء، وقال الربيعة، في تصريحات خلال ملتقى ميزانية 2021: «سيبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة»، مضيفًا: «يسعدني أن أبشر الجميع، مواطنين ومقيمين، بوصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح هذا اليوم».

«الصحة» تعلن عدد الجرعات اللازمة للوقاية من «كورونا»

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن جرعتين فقط من لقاح كورونا المستجد، تحميان من العدوى بالفيروس، وفي بيان عبر حسابها على تويتر، قالت الوزارة: جرعتان من لقاح "كوفيد-19" تحميك بإذن الله من العدوى، موضحة أن اللقاح يؤخذ عن طريق الحقن بالعضلات، والجرعتان يفصل بينهما 3 أسابيع.

بالفيديو.. حادث مروع يحول نزهة أسرة إلى مأساة أليمة في حفر الباطن

تسبب حادث مروري مروع في تحويل نزهة أسرة إلى مأساة أليمة في حفر الباطن، بعد أن راح جميع الأفراد ضحية السرعة الجنونية، وانفجار إطار السيارة، وأظهر مقطع فيديو بثته الإخبارية كيف تحولت سيارة الأسرة إلى حطام مدمر جراء الحادث؛ حيث ظهرت عبارة داخل السيارة تقول: كل همي عين أمي ما تضايق، وهي عبارة تحمل في طياتها معاني البر والحب، وتحتاج إلى تطبيق ذلك على أرض الواقع، فعين الأم الممتلئة شوقًا باتت حزينة باكية، وفؤادها الذي يحتوي أصبح فارغًا منكسرًا.

القبض على مواطنة ووافدة تورطتا في إيواء العاملات المنزليات

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنة ووافدة من الجنسية السريلانكية تورطتا في إيواء العاملات المنزليات داخل شقتين سكنيتين في حي لبن.

ضبط 84 مواطنًا وآخرين بحوزتهم أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع

ضبطت الجهات الأمنية عددًا من مخالفي نظام المراعي والغابات، وبحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعدة لغرض البيع تم تحميلها على 101 شاحنة، وقال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، إن مخالفي نظام المراعي والغابات الذين ألقي القبض عليهم، هم 84 مواطنًا و7 مقيمين من الجنسية اليمنية، و5 من الجنسية المصرية، ومُقِيميّن من الجنسية الباكستانية، و3 نازحين.

«حماية المستهلك» تكشف أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن قائمة لأسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر بالمملكة، وقالت الجمعية، عبر حسابها بتويتر اليوم الأربعاء: «جمعنا لكم أسعار فحص فيروس كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر في عدد من المنشآت الصحية الخاصة بعدة مدن بالمملكة»، فيما نصحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، المواطنين والمقيمين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

«المرور» يجيب عن 3 تساؤلات بشأن تجديد واستلام الرخصة ومخالفات الرصد الآلي

أوضح المرور السعودي، اليوم الأربعاء، طريقة استلام رخصة القيادة، وشروط الاعتراض على المخالفة، وكذا الموقف من استلام الرخصة غير المدون بها تاريخ الانتهاء، جاء ذلك خلال ردود المرور السعودي على تساؤلات المستفيدين عبر حسابه على تويتر؛ حيث أكد أنه بإمكان المواطن طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة (أبشر)، وسيتم إيصالها له في حال كان لديه عنوان وطني (واصل).

الحربي: تكرار السلوك الجوي لنوفمبر.. وخلية رعدية على الأبواب

أكد الراصد الجوي على الحربي، اليوم الأربعاء، أن السلوك الجوي لشهر نوفمبر، سوف يتكرر خلال هذه الأيام، لافتًا إلى أن حالة الأسبوع المقبل، خصب واسع وربما يطول مكوثها، وعبر حسابه على تويتر، قال الحربي: الخير مقبل بأمر الله؛ حيث تمر البلاد بموجة شرقية رطبة تعبر بحر الغرب نحو مضيق المندب، مع تحرك كتلة مدارية رطبة نحو المملكة من أثر النشاط المداري.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار على 5 مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر 5 مناطق بالمملكة، بهطول أمطار متفرقة تسبقها رياح نشطة، وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن طقس الخميس، إن أجزاء من مناطق: «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية» وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، تتأثر بسماء غائمة جزئيًّا مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تسبقها رياح نشطة.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية اليوم.. «وزير التعليم» يكشف مصير الدراسة «عن بعد».. و«الصحة» توضح أسباب مرض الليشمانيا وطرق الوقاية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية