«الصخري» يتوقَّع الأجواء المناخية لإجازة نهاية الأسبوع

تكوينات ممطرة وسحب رعدية متفاوتة..

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، تشكل تكوينات ممطرة وسحب رعدية متفاوتة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت). وقال الصخري إنه لا يستبعد تكوُّن تشكيلات مطرية على بعض المناطق، خصوصًا نواحي القصيم وجنوب وشرق حائل، إضافة إلى نواحي الزلفي والارطاوية والمجمعة والدهناء والصمان، وربما أنحاء أخرى. اقرأ أيضًا: «الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار على 5 مناطق بالمملكة

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