أمين الباحة ينهي تكليف رئيس بلدية بناءً على طلبه

تكليف الهجهاجي بالعمل لمدة 6 أشهر..
أصدر أمين منطقة الباحة، قرارًا بإنهاء تكليف المهندس ماجد محمد آل غنيم، من العمل رئيسًا لبلدية بني كبير، وذلك بناءً على طلبه.
وذكرت أمانة منطقة الباحة- عبر حسابها على تويتر- أن أمين منطقة الباحة، د. علي بن محمد السواط، أصدر قرارًا إداريًا يقضي بإنهاء تكليف المهندس ماجد محمد آل غنيم، من العمل رئيسًا لبلدية بني كبير، بناءً على طلبه، وتكليف المهندس علي محمد الهجهاجي بمهام رئيس البلدية لتسيير العمل لمدة ستة أشهر.
من جهة أخرى، وقع أمين منطقة الباحة، د. علي السواط، عقداً استثمارياً لإنشاء وتشغيل منتجع سياحي بمحافظة بلجرشي، بمبلغ إجمالي وقدره (4.500.000 ريال) وذلك بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات، ورئيس بلدية محافظة بلجرشي.
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