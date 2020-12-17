السعودية اليوم / القبض على شخص أطلق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق بمحافظة القنفذة // للصحف //



مكة المكرمة 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وذلك إثر قيامه بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في المحافظة. وقد جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

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