السعودية | استقالة رئيس مجلس إدارة “مسك”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استقالة رئيس مجلس إدارة “مسك” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 9:04 صباحًا, 17 ديسمبر 2020 م

أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة “مسك”، موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة من عضوية مجلس الإدارة

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