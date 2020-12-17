توصية لمجلس إدارة طيبة بتوزيع أرباح بأكثر من 80 مليونًا على المساهمين

2020-12-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2020 م بقيمة 80 مليونًا و228 ألفاً و741 ريالاً و50 هللة.

وبحسب بيان شركة طيبة على موقع تداول، عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغت 160,457,483 سهماً، وحصة السهم من التوزيع 0.50 فيما أكدت أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين تكون المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة للشركة، والتي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا، كما سيتم الإعلان عن التوزيع لاحقًا.

وأهابت شركة طيبة بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم – إن وجدت – في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) على العنوان التالي: الرياض. طريق الملك فهد. أبراج التعاونية أو إرسالها بالبريد:

طريق الملك فهد – العليا 6897 وحدة رقم: 11 الرياض 12211 – 3388.

