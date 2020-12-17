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2020-12-17 هذه أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية 225.39 ريال لعيار 24، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 مبلغ 206.61 ريال. أما الذهب عيار 21 فسجلت 197.22 ريال، وسجلت أسعار المعدن النفيس عيار 18 مبلغ 169.04 ريال، كما سجل سعر الذهب عيار 14 مبلغ 131.48 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية لعيار 12 فسجلت 112.69 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 7,010 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,578 ريالًا.



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