ست مواهب تقنية سعودية تشارك في التصفيات الإقليمية النهائية لمسابقة هواوي

كشفت هواوي عن أسماء6 فائزين من السعودية في مسابقة هواوي الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات 2020، والتي تنظمها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وسيشكّل الطلاب السعوديون فريقين للمشاركة في التصفيات الإقليمية النهائية لمسابقة العام الحالي.

وتشهد مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات التي تُنظم بشكل سنوي مشاركة آلاف من طلاب الجامعات والكليات من المملكة وبقية بلدان الشرق الأوسط. وتهدف المسابقة إلى تعزيز المهارات التقنية للطلاب وتمكينهم من دخول سوق العمل في المستقبل من خلال تزويدهم بالمعرفة اللازمة عن أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات.

والتزامًا بإجراءات التباعد الاجتماعي، يتم إجراء المسابقة عبر الإنترنت، وتنافس الطلاب الذين تقدموا للمشاركة في المسابقة في التصفيات التمهيدية واتبعوا دورة تدريبية ثم شاركوا في اختبار وطني تم إجراؤه في مكاتب هواوي في المملكة.

تأهل 18 طالبًا إلى المرحلة الأولى من المسابقة للتنافس في التصفيات المحلية، وتأهل منهم ستة طلاب إلى المرحلة النهائية من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات على شكل فريقين للتنافس مع بقية الفرق في المنطقة. وسنضم إلى كل فريق معلم من جامعة في السعودية بهدف إرشادهم وتوجيههم خلال الامتحانات النهائية والتي ستعقد في مختبرات هواوي في المملكة.

بالإضافة إلى تأهلهم للمرحلة النهائية، نال الطلاب الفائزون العديد من الجوائز العينية مثل شهادة هواوي وغيرها من الجوائز.

وهنأ تيري هي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت السعودية الفائزين، مُضيفًا: نحن إذ نستثمر في مواهب تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية، إنما نستثمر في مستقبل هذا البلد لتمكينه من إنجاز التحول الرقمي وتنفيذ الخطط التنموية والرؤى الوطنية الطموحة. وشهدت المسابقة مشاركة عدد كبير من الطلاب في المملكة، ولم يواجه المشاركون أي صعوبات في استخدام الوسائل التقنية للمشاركة في المسابقة عبر الإنترنت، مما أبرز إمكاناتهم الإبداعية وقدراتهم الابتكارية.

من جانبه قال المهندس فارس الصقعبي الوكيل المساعد لمهارات المستقبل والمعرفة الرقمية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: تعتبر مسابقة هواوي الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات مبادرة مميزة تسهم في تعزيز الاهتمام بهذا القطاع الحيوي. ونحن فخورون بتعاوننا مع هواوي لأننا نثق بأهمية رعاية المواهب للمساهمة في بناء مجتمع متصل في المستقبل.

وقال السيد جاو ليو تشن وزير مستشار للشؤون الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية في السعودية: «يمتد التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية لأعوام عديدة وتجمع علاقة وطيدة بين الشعبين، كما نثني على عمل القيادة والحكومة وشركة هواوي لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاستثمار في تنمية المواهب المحلية».

وتلتزم هواوي بتنمية النظام الإيكولوجي لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات من خلال الاستثمار في الشباب الموهوبين وتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتوفير فرص التدريب لهم وتمكينهم ليصبحوا قادة المستقبل التقني للبلاد. وتعتبر المسابقة واحدة من مبادرات هواوي للإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعية، حيث تسعى الشركة من خلالها إلى توفير المعرفة اللازمة للطلاب وتعزيز الوعي بأهمية قطاع التكنولوجيا وتنمية المجتمع الرقمي والاقتصاد الرقمي.

شهد العام الحالي تنظيم العديد من الأنشطة عبر الإنترنت مثل التدريب على تنمية المهارات والعروض الترويجية بالتعاون مع مختبرات هواوي الحديثة وخبرائها في كافة أنحاء العالم والذين يتمتعون بأعلى مستويات الخبرة.

كما ساهمت مسابقة الابتكار التي يتم تنظيمها في العام الحالي في تعزيز الابتكارات المحلية ووفرت للمشاركين التدريب على استخدام أحدث المنصات التقنية لابتكار استخدامات جديدة تسهم في تنمية المجتمع.