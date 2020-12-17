

موسكو 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10171 شخصا، بحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 708 آلاف حالة منذ بدء انتشار الجائحة وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 545 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و734 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 48 ألف حالة حتى يوم الأربعاء.

// انتهى //

07:30ت م

0010



موسكو 02 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واسأعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو امس الأربعاء، أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10171 شخصا، بحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم".وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 708 آلاف حالة منذ بدء انتشار الجائحة وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 545 ألف شخص.يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و734 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 48 ألف حالة حتى يوم الأربعاء.// انتهى //07:30ت م0010

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موسكو تسجل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.