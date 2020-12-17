مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الخميس 1442/5/2 هـ الموافق 2020/12/17 م واس

الأربعاء 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس

05:55ت م

0251



www.spa.gov.sa/2169877 الأربعاء 01 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 16 ديسمبر 2020 م واس05:55ت م0251

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