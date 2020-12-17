شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف متر لسوق تجاري بحديقة الجماوات والان نبدء بالتفاصيل

وقَّع أمين منطقة المدينة المنورة م. فهد البليهشي، عقدا استثماريا لإنشاء وتشغيل سوق تجاري بحديقة الجماوات بمساحة تبلغ 3000 متر مربع على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الإمام مسلم.

ويمتاز المشروع -المزمع تنفيذه خلال 14 شهرا- بنموذج الأسواق التجارية المفتوحة داخل نطاق الحدائق، وتوفير المزيد من الخيارات التجارية والترفيهية للمتنزهين في الحدائق العامة، متضمنا تجهيز 70 منفذا تجاريا، إضافة إلى استقطاب العديد من المطاعم والمقاهي ذات العلامات التجارية، وتهيئة مركز للأعمال لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين، ومنطقة أخرى مخصصة للخدمات المساندة ومواقف السيارات ليكون المشروع الجديد مركزا تجاريا متكاملا.

ويوفر السوق الجديد قرابة 250 فرصة وظيفية لأبناء وبنات المنطقة، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة لدعم وتعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة، وتحقيق الاستدامة المالية لتشغيل وصيانة الحدائق بالشراكة مع القطاع الخاص.