شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 180 إصابة جديدة..وتعافي 199 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 180 حالة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (360335) حالة، من بينها (3063) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (463) حالة حرجة، كما تم تسجيل (199) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (351192) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6080) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء (46619) فحصا مخبريا جديدا. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.



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