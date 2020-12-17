شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العقيل: الرشوة من الكبائر ولا يجوز التهاون فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الرشوة كبيرة من الكبائر، محذرًا من التساهل فيها.
وأوضح العقيل أن الشرع حذر من أخذ الرشوة، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الراشي والمرتشي، والرائش بينهما " .
كما أشار إلى أن الاختلاس أيضًا من صور الفساد المالي، وهو أخذ الشخص مالا بحوزته وهو مؤتمن عليه، فهو أخذ مال بغير حق.
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